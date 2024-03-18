Çanakkale'de batan botta 22 kişi öldü: Olayla ilgili bir kişi tutuklandı





Diğer faillerin yakalanması için çalışmalar çok sıkı bir şekilde devam etmekte olup, göçmen kaçakçılığı ile mücadele konusunda tüm birimlerimiz organizatörlerin adalet önüne çıkarılması için büyük çaba sarf etmektedir ve etmeye de devam edecektir."

ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Arama kurtarma çalışması havadan, denizden ve karadan sürüyor. Botta tam olarak kaç kişinin olduğu henüz bilinmiyor. Ancak kurtarılan 4 kişinin ifadeleri doğrultusunda henüz ulaşılamayan kişilerin olabileceği belirtiliyor. Balıkesir, Bursa başta olmak üzere çevre illerden gelen ekipler de arama-kurtarma çalışmalarına destek veriyor.