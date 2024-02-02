Çanakkale'de düzensiz göçmen operasyonu : 45 göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ezine ve Ayvcık illelerinde düzensiz göçmen operasyonu düzenlendi. Yapılan operasyonlarda 45 düzensiz göçmen yakalandı, insan kaçakçılığı iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

Çanakkale'de düzensiz göçmen operasyonu : 45 göçmen yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılığının önlenmesine yönelik Ezine ve Ayvacık'ın sahil kesimlerinde yaptıkları operasyonlarda üç araçta toplam 45 düzensiz göçmeni yakaladı.

Operasyonlarda, insan kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla G.T, S.Ş. ve E.E. gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. El konulan araçlar yediemin otoparkına götürüldü.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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