Çanakkale'de düzensiz göçmen operasyonu : 45 göçmen yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik Ezine ve Ayvacık'ın sahil kesimlerinde yaptıkları operasyonlarda üç araçta toplam 45 düzensiz göçmeni yakaladı.



Operasyonlarda, insan kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla G.T, S.Ş. ve E.E. gözaltına alındı.



Düzensiz göçmenler işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. El konulan araçlar yediemin otoparkına götürüldü.



Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.