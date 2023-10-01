Çanakkale’de sağlık personeli ölü bulundu

Çanakkale’nin Yenice ilçesindeki ormanlık alanda sağlık personeli Aytaç Tahtalı’ya ait olduğu belirlendi.



Yenice panayır yeri yakınlarında, bu sabah yürüyüşüne çıkanlar, bir kişinin yerde hareketsiz yattığını fark edip, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.



Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde hareketsiz yatan kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.



Polis, ölen kişinin evli, 2 çocuk babası sağlık personeli Aytaç Tahtalı olduğunu tespit etti.



Vücudunda herhangi bir darp, kesici alet yarası bulunmayan Tahtalı’nın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.



Tahtalı'nın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.