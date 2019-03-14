Ankara’nın Çankaya İlçesi Ziaur Rahman Caddesi’ndeki Çankaya Köşkü’nün 6 numaralı giriş kapısı önünde meydana gelen olayda Ziaur Rahman Caddesi üzerinde Yıldız istikametinde ilerleyen sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen lüks otomobil, aynı cadde de seyir halinde olan Nevzat Çakır’ın kontrolündeki ticari taksiye arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle hızını alamayan lüks araç yolun karşısındaki kaldırıma savrularak yaklaşık 50 metre sonra durabildi.
İhbar üzerine, olay yerine İtfaiye, Polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, taksi şoförü Nevzat Çakır’a olay yerinde ilk müdahaleyi yaparken, polis ekipleri de caddeyi tedbir amaçlı trafiğe kapattı. İki aracın da hurdaya döndüğü kazada, taksi şoförü Nevzat Çakır hayatını kaybetti. Lüks aracın sürücüsü olay yerinden kaçtı
Polis, kazaya ve kaçan sürücüye ilişkin inceleme başlattı .