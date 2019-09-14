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Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem oldu. Çerkeş'te bu sabah da saat 09.00'da 4,7; 09.03'te ise 4,8 büyüklüğünde yer sarsıntıları yaşanmıştı.



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Çerkeş ilçesinde saat 14.46'da 7 kilo metre derinlikte ve 4,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

ÇANKIRI VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA

Çankırı Valisi Hamdi Bilge Aktaş, kentte meydana gelen 4,7 ve 4,8 büyüklüğünde depremlerle ilgili şu ana kadar kendilerine ulaşan bir olumsuzluk bulunmadığını bildirdi.

İlk bilgilere göre bir olumsuzluk bulunmadığına işaret eden Aktaş, "Vatandaşların tedirgin olmamaları gerekir. Şu ana kadar bize ulaşan herhangi bir olumsuzluk bulunmuyor." dedi.



Çerkeş Belediye Başkanı Hasan Sopacı da geçmişte ilçede büyük bir deprem olduğunu belirterek, vatandaşların ilk anda tedirginlik yaşadığını ancak herhangi bir sorun bulunmadığını kaydetti.

VİDEO: ÇANKIRI DEPREM ANI GÜVENLİK KAMERASINDA