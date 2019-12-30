Çankırı'da yolcu otobüsü ile TIR çarpıştı: 1 ölü, 21 yaralı

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'ten İstanbul'a giden Ak Karadeniz firmasına ait M.B. (51) yönetimindeki yolcu otobüsü, Samsun İstanbul kara yolu Çörekçiler mevkisinde K.A.'nın (33) kullandığı tekstil malzemesi yüklü TIR'la çarpıştı.



Kazada otobüste bulunan çoğu Gürcistan uyruklu 31 yolcudan 22'si yaralandı.



İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis, Çankırı Belediyesi itfaiye ekibi ve AFAD ekibi sevk edildi.



Yaralılar ekiplerce otobüsün içerisinde sıkıştıkları yerden çıkarılarak çevredeki hastanelere kaldırıldı.



Yaralılardan muavin olduğu öğrenilen Köksal Turan (25) Ilgaz Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan tekstil ürünleri ise ekipler tarafından kaldırıldı.



Kaza nedeniyle trafik bir süre tek şeritten sağlandı.

