Çapkanlara operasyon: Kiraladıkları daireyi ofis yapıp, yasa dışı bahis oynattılar

İstanbul’da kiraladıkları dairede yasa dışı bahis oynattıkları, buradan kazandıkları parayı da kripto varlıklar üzerinden aklamaya çalıştıkları belirlenen Çapkanlar isimli suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 42 şüpheli gözaltına alındı.

Çapkanlara operasyon: Kiraladıkları daireyi ofis yapıp, yasa dışı bahis oynattılar

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polisi, Çapkanlar isimli suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne farklı tarihlerde yapılan şikayetler sonrasında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından soruşturma başlatıldı.

DAİRE KİRALAYIP BAHİS OYNATTILAR

Yapılan çalışmalar sonucunda Çapkanlar isimli suç örgütü şüphelilerinin, kiralık daire tutarak burada internet üzerinden yasadışı bahis oynattıkları, yasadışı bahis sonucunda elde edilen paraların ise banka hesapları ve kripto varlıklar vasıtasıyla aklanmaya çalışıldığı tespit edildi.

7 AY SÜREN TEKNİK TAKİP

Çapkanlar suç örgütüne yönelik yürütülen çalışma kapsamında 7 ay süresince 20 şüphelinin GSM numaralarına yönelik tedbir kararı alınarak dinleme, kayıt ve sinyal bilgileri elde edildi.

Elde edilen bilgiler ışığında soruşturma genişletildi. İstanbul merkezli 4 ilde 60 şüpheli ve 20 ofis tespit edildi.

Çapkanlara operasyon: Kiraladıkları daireyi ofis yapıp, yasa dışı bahis oynattılar - 1

42 ŞÜPHELİ VE ÇOK SAYIDA SİM KART ELE GEÇİRİLDİ

Yöneticiliğini Rıdvan Çapkan, Fırat Çapkan ve Sedat Çapkan’ın yaptığı suç örgütüne düzenlenen operasyonda 42 şüpheli yakalandı.

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda ise, 113 bin 200 lira ve bin 141 dolar ile 6 adet ruhsatsız tabanca, 358 fişek, 70 adet telefon, 90 adet sim kartı, 12 adet dizüstü bilgisayar, 1 adet bilgisayar kasası ve 6 adet monitör ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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