İzmir'de korkunç olay: Alevler evi sardı, yatalak hasta kadın feci şekilde can verdi

İzmir'in Aliağa ilçesinde bir evde çıkan yangında yatalak hasta kadın hayatını kaybetti.

İzmir'de korkunç olay: Alevler evi sardı, yatalak hasta kadın feci şekilde can verdi

, akşam saatlerinde Kazımdirik Mahallesi'nde bulunan bir apartmanda meydana geldi.

4 katlı binanın 2. katında yaşayan yatalak hasta Oksana Kofanova'nın (47) evinden henüz belirlenemeyen sebepten dolayı alevler yükselmeye başladı.

Durumu gören vatandaşlar olayı 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen itfaiye ekiplerince yangına müdahale edildi.

Alevler kontrol altına alınarak söndürülürken, soğutma işlemlerinin ardından daireye giren ekipler, Kofanova'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Öte yandan, talihsiz kadının cansız bedeni savcının incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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