Çayırlı Göleti yağışların ardından doldu

Erzincan’ın Çayırlı ilçesinde bulunan ve tarımsal sulama için kullanılan Çayırlı Göleti’nin su seviyesi, son haftalarda devam eden yağışların ardından yükselmeye başlayarak doldu.

Çayırlı Göleti yağışların ardından doldu

’ın Çayırlı ilçesinde bulunan gölete, ilk olarak ilçeye bağlı Ozanlı köyünün deresinden su aktarımı başlamıştı.

Çayırlılı çiftçilerin gündeme taşıdığı tarımsal sulama sorunları çerçevesinde yapılan çalışmalar sonucunda, sulama mevsimi haricinde boşa akan suyun değerlendirilmesi için 2 kilometrelik mesafeye 400 milimetre çapında borular döşenerek tarımsal sulama için kullanılan Çayırlı Göleti’ne aktarılmasının yanı sıra son haftalarda yağmur yağışlarının artmasının ardından göletin su seviyesinin yükseldiği gözlemlendi.

Kurak görünümüyle çiftçileri tedirgin eden göletin su seviyesindeki doluluk maksimum seviyelerde. Tamamen dolan gölette artış olması üretici çiftçilerin yüzünü güldürdü.

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