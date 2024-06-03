Hatay’da depremzede kız çocuğu yaşadığı istismarı anlattı, bakanlık davaya müdahil oldu: “Dayanamıyorum artık”

Hatay’da çalıştığı kuaförün sahibi M.A’nın cinsel istismarına uğradığını öne süren kız çocuğu G.S, çektiği vidoyla yardım istedi.



6 Şubat depremlerinde Hatay’da enkaz altında kaldığını ifade eden, depremden 10 gün önce de kalp ameliyatı olduğunu söyleyen G.S, “Depremden sonra toparlanabilmem için bir kuaförde çalışmaya başladım. Kuaförün sahibi tarafından cinsel istismara uğradım. Aileme bu durumdan bahsedemedim çünkü ‘Eğer ailene anlatırsan sana daha kötülerini yaparım ve aileni öldürürüm’ tehditlerinde bulundu. Ne yapacağımı bilemedim, bir süre sustum. Ama artık dayanamayıp aileme anlattım.” dedi.



Babasının 13 yıldır cezaevinde, ağabeyinin engelli, annesinin hasta olduğunu belirten kız çocuğu, “Ben ayakta durmaya çalışıyorum. Ama artık yapamıyorum. Sesimi duyun istiyorum. Umarım bu video ses getirebilir.” dedi.



“ARTIK DAYANAMIYORUM”



M.A. hakkında şikayette bulunduklarını ancak gözaltına alınan iş yeri sahibinin serbest bırakıldığını anlatan genç kız, şöyle devam etti:



“Ben artık dayanamıyorum. 17 yaşında hak etmediğim şeyler yaşadım. Benim için de ‘rızası var’ demiş. Benim rızam yoktu. Kuaförde hiç kimse olmadan bir köşeye sıkıştırıp cinsel istismarda bulundu. Hiçbir şey yapamadım. Ne yapacağımı bilmiyorum. Çok korkuyorum.”



“SİLAHLI 3 KİŞİ TEHDİT ETTİ”



G.S, yayınladığı videoda silahlı 3 kişinin ailesini tehdit ettiğini de anlattı.



“Herkes şantaj yaptığımızı zannediyor, iftiralar atılıyor. Ben bu iftiralara maruz kalmaktan artık çok sıkıldım. Gerçekten yapamıyorum, dayanamıyorum artık. Çok çaresizim.” diye konuşan G.S, şöyle devam etti:



“Çok çaresizim. Adam niye hala dışarıda, onu anlamıyorum. Başka kızların da canı yansın istemiyorum. Başka kızların da sesi olmaktan gurur duyuyorum. İnşallah hak ettiğini yaşar. Ben hak ettiğimi yaşamadım çünkü. Hak ettiğimi hiç yaşamadım ben. Çok sıkıldım. Elimden hiçbir şey gelmiyor. Bir aydır eve kapanmış durumdayım. Dayanamıyorum artık, olmuyor. Kaç kere ya kaç kere... Ben kasım ayından beri bu cinsel istismara maruz kalıyorum. Ama yok olmuyor.”



BAKANLIK DAVAYA MÜDAHİL OLACAK



Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, konuya ilişkin açıklama yaptı.



Olayın 16 Mayıs günü emniyete intikal ettiği belirtilen açıklama, “Hatay Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerimiz ivedilikle harekete geçmiştir. Aynı gün aile bireyleri ile yapılan görüşme neticesinde paylaşımlara konu olan çocuk hakkında 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamında danışmanlık ve sağlık tedbir kararı talep edilmiş ve çocuk sosyal ekonomik destek hizmetimizden faydalandırılmaya başlanmıştır. Ayrıca olay günü itibarıyla aile bireylerinin her birine yönelik psikososyal destek süreci başlatılmıştır.” denildi.



Açıklamada, bakanlık avukatlarının şüphelinin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına itiraz ettiği de belirtildi.



Bakanlık açıklamasında, “Bakanlık olarak müdahillik talebinde bulunduğumuz dava sürecini titizlikle takip edeceğiz.” denildi.