ÇAYKUR işçi alımı kurası ne zaman? ÇAYKUR kura çekim tarihi açıklandı

ÇAYKUR 1072 mevsimlik işçi alımı yapılacağını duyurmuş, kısa süre içerisinde başvuru süreci tamamlanmıştı. Başvuruların tamamlanması ardından gözler kura tarihine çevrildi. İşçi alımı ilanında kura tarihine yer verildi. Peki, ÇAYKUR işçi alımı kurası ne zaman? İşte ÇAYKUR kura çekim tarihi

ÇAYKUR işçi alımı kurası ne zaman? ÇAYKUR kura çekim tarihi açıklandı

ÇAYKUR'un Rize, Artvin, Trabzon ve Giresun'da faaliyet gösteren fabrikalarında istihdam edilmek üzere 930 beden işçisi, 70 çay eksperi, 55 engelli geçici , 17 eski hükümlü geçici işçi olmak üzere 1072 mevsimlik işçi alınacağı duyurulmuştu.

ÇAYKUR işçi alımı kurası ne zaman? ÇAYKUR kura çekim tarihi açıklandı - 1

ÇAYKUR alımı başvuruları, 26 Nisan Cuma günü başladı ve 30 Nisan 2024 tarihinde sona erdi.

ÇAYKUR işçi alımı kurası ne zaman? ÇAYKUR kura çekim tarihi açıklandı - 2

ÇAYKUR ALIMI NE ZAMAN?

Başvurular için ikametgah şartı arandığı, işe başlayacak mevsimlik işçiler için aynı yerde 5 yıl görev yapma zorunluluğu bulunduğunun altı çizilen açıklamada, noter kurasının ise 14 Mayıs Salı günü Rize Gençlik ve Spor Salonu'nda gerçekleştirileceği kaydedildi. ÇAYKUR işçi alımı noter kurası, 14 Mayıs 2024 Salı günü Rize Gençlik ve Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.

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