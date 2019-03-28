İlişkili Haber Ceg lakaplı ünlü rapçi Volkan Ayvazoğlu'na dava

Eskişehir'de, sözlerini yazıp bestelediği rap şarkısında polise hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan Volkan Ayvazoğlu'na 6 ay hapis cezası verildi.



Eskişehir 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasında, sanık Volkan Ayvazoğlu ve avukatı ile şikayetçi Emir Özel hazır bulundu.



Suçlamayı kabul etmeyen sanık, "Şarkıyı 2013 yılında kaydetmiştim. Daha sonra bilgim olmadan söz konusu şarkı sosyal medyaya yüklenmiş. Durumu öğrenince videoyu kaldırmaya çalıştım ama çok yayıldı. Zaten o günden sonra da bu şarkı tepki alır diye başka hiçbir yerde seslendirmedim. Beraatimi talep ederim" dedi.



İddianamede ise sanığın kendisinin bestelediği şarkıda polise hakaret içeren sözler olduğu belirtilerek, "Söz konusu şarkının sosyal paylaşım sitesinde yapılan ihbar üzerine tespit edildiği, bu nedenle emniyet teşkilatını alenen aşağılama suçunu işlediği tespit edilmiş olup, sanığın cezalandırılması kamu adına talep edilir" cümlelerine yer verildi.



Sanığın, Adalet Bakanlığı'nın izniyle yapılan soruşturma kapsamında dava dosyasına eklenen söz konusu şarkının sözlerinde polisi hedef aldığı kaydedilen iddianamede, Cumhurbaşkanı'na hakaret suçunu da işlediği belirtildi.



"Emniyet teşkilatını alenen aşağılama" suçundan sanığı 6 ay hapisle cezalandıran mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.