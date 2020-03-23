Çekya'da mahsur kalan TIR şoförleri için Egemen Bağış devreye girdi

Sakarya’dan Prag’a giden Sakaryalı TIR şoförleri Ali Usta, Muammer Akgün, İrfan Yıldırım ve Ziya Erkin Çek Cumhuriyeti’nde mahsur kalmışlardı. TIR şoförlerinin yardım talebinin haber yapılmasının ardından Prag Büyükelçisi Egemen Bağış devreye girdi.



BÜYÜKELÇİ GÖREV VERDİ



Sakarya’nın yerel medyasına ulaşan şoförlerin yardım talepleri kamuoyuna duyuruldu.

Çekya'da mahsur kalan TIR şoförlerini ailelerine ulaştırmak için Prag Büyükelçisi Egemen Bağış devreye girdi.

Büyükelçilik çalışanı Ahmet Çelik, Sakaryalı TIR şoförleri ile iletişime geçip “Büyükelçimiz Egemen Bağış’ın görevlendirmesiyle sizlerin ailelerinize kavuşmanız için görevlendirildim. En kısa sürede yaşadığınız soruna çözüm bulacağız. Lütfen sükunetinizi koruyun” dediği öğrenildi.



RUSYA ÜZERİNDEN GETİRİLECEKLER



Çekya’nın Prag kentinde bulunan Büyükelçilik yetkililerinden edinilen bilgilere göre havaalanında mahsur kalan TIR şoförlerinin Rusya üzerinden Türkiye’ye getirilmesi için çalışma başlatıldı.

Yetkililer “Almanya sınırları kapalı. Çekya’da mahsur kalan vatandaşlarımız önce Rusya’ya oradan da Türkiye’ye nakledilmesi için çalışma başlatıldı. Büyükelçimiz Egemen Bağış süreci yakından takip ediyor. Şoförlerimiz ile sürekli irtibat halindeyiz. Otellerin kapalı olması, sınır kapılarının kapalı olması süreci biraz zorlaştırıyor. Ancak Türkiye Cumhuriyeti hiçbir vatandaşının başka bir ülkede mahsur kalmasına seyirci kalmaz. En yakın zamanda şoförlerimiz Türkiye’ye nakledilecek” açıklamasında bulundu.



BAŞKAN YÜCE VE BÜYÜKELÇİ BAĞIŞ ARADI



Kendilerini Prag Büyükelçisi Egemen Bağış ve Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'nin aradığını ifade eden TIR şoförleri şunları söyledi: "Ekmek parası için gittiğimiz ülkede mahsur kaldık. Sesimizin duyulması için yaptığımız çağrı karşılıksız kalmadı. Prag Büyükelçimiz Egemen Bağış ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem Yüce arayıp moral verdiler. Büyükelçilik bizleri ülkemize götürmek için çalışma yapıyor. Sahipsiz olmadığımızı görmek bizleri mutlu etti."

