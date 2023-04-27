Celal Adan kimdir? MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan kaç yaşında ve nereli?

Celal Adan, 10 Eylül 1951’de Ağrı Tutak’ta doğdu. Annesinin adı Fatma, babasının adı Temur’dur. İlk ve ortaokulu Ağrı Tutak’ta, liseyi Erzurum Yatılı Lisesinde tamamladı.



İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesini bitirerek, Orman Yüksek Mühendisi oldu.



21. Dönem İstanbul Milletvekili seçildi. İki dönem Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliği yaptı.



24, 25. ve 26.Dönemde tekrar İstanbul Milletvekili seçildi ve Adalet Komisyonu üyeliği yaptı.



27. Dönemde de İstanbul Milletvekili olarak parlamentoya girmeye hak kazandı. 27. Dönem de TBMM Başkanvekili seçildi ve TBMM Başkanvekili olarak halen görevini sürdürmektedir.



Evli ve iki çocuk babasıdır.