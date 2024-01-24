Cengiz Topel Yıldırım kimdir? Cengiz Topel Yıldırım'ın özgeçmişi

Cengiz Topel Yıldırım, lise yılları içerisinde Etlikspor’da amatör lisanslı futbol oynadı. Cengiz Topel Yıldırım, futbola ve Ankara’ya olan tutkusunu, Ankaragücü’nde birleştirmişti. 2008 yılında, Ankaragücü Yönetim Kurulu’nda bulundu.



Bir dönem Ankaragücü Spor Kulübü başkanlığı da yapan Yıldırım 2014’te büyükşehir belediye başkanlığı için aday adayı oldu, ancak o dönem parti tercihini Mansur Yavaş’tan yana kullandı.



Yavaş’ın adaylığı kesinleşmeden önce 2019 yerel seçimlerinde de siyasi kulislerde ismi adaylar arasında konuşuldu.



Yıldırım, 2016’dan itibaren eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başdanışmanlığını üstlenmişti.