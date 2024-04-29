Denizli'de elektrikli ısıtıcı can aldı

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde elektrikli ısıtıcı yangına neden oldu. Yangın sırasında çıkan dumandan zehirlenen Hüseyin Çulhaoğlu isimli adam, yaşamını yitirdi.

Denizli'de elektrikli ısıtıcı can aldı

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’de elektrikli ısıtıcıdan çıkan yangın, can aldı.

Pamukkale’ye bağlı Yunusemre Mahallesi’ndeki bir apartmanın bodrum katında Hüseyin Çulhaoğlu’na ait dairede, saat 11.00 sıralarında yangın çıktı.

Çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. Bölgeye çok sayıda ekip gönderildi.

büyümeden söndürülürken, yalnız yaşadığı öğrenilen Çulhaoğlu yatağında ölü bulundu.

Denizli'de elektrikli ısıtıcı can aldı - 1

Cenaze otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İncelemede, Çulhaoğlu’nun rutubeti gidermek için çalıştırdığı elektrikli ısıtıcının önündeki yastığın tutuşması ile yangının çıktığı belirlendi.

Çulhaoğlu’nun da dumandan zehirlenerek öldüğü bildirildi.

Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürüyor.

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