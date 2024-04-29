Cip, otomobile çarptı: Araçtan savrulan kadın hayatını kaybetti

Yalova'da cipin arkadan çarptığı otomobil, kontrolden çıkarak savruldu. Aracın dışına fırlayan yolculardan 61 yaşındaki Ajda Sayınberk hayatını kaybederken, 1'i bebek 7 kişi de yaralandı.

Cip, otomobile çarptı: Araçtan savrulan kadın hayatını kaybetti

Kaza, saat 10.00 sıralarında -Bursa kara yolu Süpürgelik mevkisinde meydana geldi. Yalova'dan Bursa istikametine giden Ercan M.M.'nin kullandığı cip, önünde seyreden Engin K. (24) idaresindeki  otomobile arkadan çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle her iki araç da savrulup bariyerleri aştıktan sonra çevredeki dinlenme tesisinin bahçesine uçtu.

Kazada, otomobilin arka koltuğunda oturan Ajda Sayınberk, dışarı fırlayıp yola savrulurken, 1'i bebek 7 kişi de yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, Sayınberk'in hayatını kaybettiğini tespit etti.

Yaralılar, sağlıkçılar tarafından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Ajda Sayınberk'in cansız bedeni ise Yalova Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından morga götürüldü.

Jandarma ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı

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