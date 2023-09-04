Cep telefonu satmak isteyenleri tuzağa düşürdüler

İstanbul’da cep telefonlarını satmak isteyenlere hırsızlık tuzağı kuran 3 kişi yakalandı. Aynı yöntemle, Ağustos ayı içerisinde İstanbul’un 2 farklı ilçesinde 2 hırsızlık daha yaptığı belirlenen 3 kişi, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Cep telefonu satmak isteyenleri tuzağa düşürdüler

İstanbul’da 3 kişi, internet üzerinden cep telefonlarını satanlarla iletişime geçip, gasp tuzağı kurdu.

Tuzla’da 18 Mayıs günü polise başvuran Z.E.A. internet üzerinden telefonunu satmak için ilan verdiğini, müşteri olarak arayan kişilerle buluştuğunda gelen kişilerin telefonunu gasbettiğini söyleyerek şikayetçi oldu.

17 Ağustos Perşembe günü de Ataşehir’de polise başvuran T.N.A., satış için internete ilan verdiği telefonunu sözde almaya gelen 3 kişi tarafından gasbedildiğini söyledi.

Cep telefonu satmak isteyenleri tuzağa düşürdüler - 1

Gasp Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada polis şüphelilerin kimliğini tespit etti. Önceki gün düzenlenen operasyonda şüpheliler Düzgün F. K., Oğuzcan G., Tuğrul U. gözaltına alındı.

SUÇ KAYITLARI OLDUĞU BELİRLENDİ

Şüphelilerden Düzgün F.K.’nın daha önceden 8, Oğuzcan G.’nin 14, Tuğrul U.’nun ise 9 suç kaydı olduğu belirlendi.

Şüphelilerin aynı yöntemle 24 Ağustos'ta da Maltepe’de M.A.’nın cep telefonunu, Kartal’da 28 Ağustos'ta R.A.’nın cep telefonunu gasbettikleri de tespit edildi.

TUTUKLANDILAR

Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. 3 Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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