Cep telefonu satmak isteyenleri tuzağa düşürdüler

Gasp Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada polis şüphelilerin kimliğini tespit etti. Önceki gün düzenlenen operasyonda şüpheliler Düzgün F. K., Oğuzcan G., Tuğrul U. gözaltına alındı.



SUÇ KAYITLARI OLDUĞU BELİRLENDİ



Şüphelilerden Düzgün F.K.’nın daha önceden 8, Oğuzcan G.’nin 14, Tuğrul U.’nun ise 9 suç kaydı olduğu belirlendi.



Şüphelilerin aynı yöntemle 24 Ağustos'ta da Maltepe’de M.A.’nın cep telefonunu, Kartal’da 28 Ağustos'ta R.A.’nın cep telefonunu gasbettikleri de tespit edildi.



TUTUKLANDILAR



Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. 3 Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.