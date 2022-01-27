Ceren Damar davasında tepki çeken karar

Ankara'da öğretim görevlisi Ceren Damar'ı öldüren Hasan İsmail Hikmet'in kullandığı silah ruhsat sahibi babasına iade edildi.

Ankara 31'inci Ağır Ceza Mahkemesi cinayette kullanılan ve emanette bulunan tabancanın ve tabancaya ait şarjör ile 6 merminin iadesi için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na yazı gönderdi.

Yazıda, tabanca, şarjör ve mermilerin iadesi istenirken, suçta kullanılan bıçağın ise müsaderesi için gerekli işlemlerin yapılması talep edildi. Daha sonra tabanca emekli polis Ömer Hikmet'e iade edildi.

"BİR KEZ DAHA YARALANDIK"



Ceren Damar Şenel'in babası Mustafa Damar, karara tepki gösterdi. Tabancanın iade kararının kendilerini bir kez daha yaraladığını söyleyen Damar, "Tabanca, mermileriyle birlikte iade edilirken, bıçak ise müsadere edilmiş. Yasaları anlamakta zorlanıyorum" dedi.



Damar, "Bir kadın katlediliyor, bir evlat görevini yaptığı için bilgi hırsızı tarafından katlediliyor, kullandığı silah katilin babasına ait ve hiçbir sorumluluğu yokmuş gibi bırakın ceza almayı, silah ve katliamdan geri kalan mermiler katilin babasına teslim ediliyor" diye konuştu.

"KANUNİ OLMASI ADİL OLDUĞUNU GÖSTERMEZ"

Ailenin avukatı Çağrı Ayhan Şenel ise kararın kanuna uygun olduğu görülse de kamuoyu vicdanını yaralayan bu durumun düzeltilebileceğini söyledi. Şenel, "Bir şeyin kanuni olması adil olduğunu göstermediği gibi kamuoyu vicdanını yaralayan bu gibi durumlar gerek kanun değişikliğiyle gerekse kanunun daha geniş yorumlanması ile çözülebilir. Aksi halde canice bir olayda kullanılan suç aletinin hiçbir şey olmamış gibi yeniden sahibine iadesi vicdanları kanatmaya devam edecektir" diye konuştu.

"VİCDANLARI ZEDELEYEN BİR KARAR"



Avukat Aslı Koçak Arıhan ise toplumu derinden yaralayan cinayetin işlendiği silahın mülkiyetinin devlete aktarılabileceğine işaret etti. Arıhan, "Silahın babaya ait olması nedeniyle babaya teslimi vicdanları zedelemiştir. Oysa ki; baba da silahı ulaşılabilir bir yere koyması nedeniyle bu vahim olaya sebebiyet vermişti" ifadelerini kullandı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET ALDI

Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde araştırma görevlisi Ceren Damar Şenel, 2 Ocak 2019'da odasında, sınavda kopya çekerken yakaladığı öğrencisi Hasan İsmail Hikmet tarafından tabancayla vurulup, bıçaklanarak öldürüldü. Hasan İsmail Hikmet, Ankara 33'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davada, 'Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Cezada indirim yapılmazken sanığa, 'ruhsatsız silah taşımak' ve 'silahla tehdit' suçlarından da 3 yıl hapis cezası verildi. Karar, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi ve ardından Yargıtay, tarafından da onandı.