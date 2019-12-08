Ceren'in katili için 15 yıl önce 'suça meyilli' raporu

Ordu'da üniversite öğrencisi balerin Ceren Özdemiri evinin önünde vahşice öldüren Özgür Arduç, 9 Mart ve 5 Nisan 2005 tarihlerinde askerlikten firar etti. Ardından 21-22 Mayıs 2005’te de askeri cezaevinde isyana kalkıştı. Bu gelişme üzerine, askerliğe elverişli olup olmadığının belirlenmesi için 15-16 Haziran 2005’te Sarıkamış Askeri Hastanesi Psikiyatri Kliniği’ne yatırıldı.



Hürriyet'in haberine göre, ruhsal muayenesinde “Mizacı kızgın ve sosyabilitesi güven telkin etmiyor” denilerek Özgür Arduç için şu teşhis konuldu: “Çocukluğundan beri otoriteyle problemlerinin olduğu, impulsivite (davranışlarına bir limit koyamayan), saldırganlık, askerliğin gereklerini yerine getirmediği, suç işlemeye meyilli olduğu anlaşılmaktadır.”



ASKERLİĞE UYGUN DEĞİL



İleri derecede antisosyal kişilik bozukluğu tanısı konan Arduç, 9 Mart 2005’te “Askerliğe elverişli değildir” raporu verilerek terhis edildi.



CEZAİ EHLİYETİ VAR



Özgür Arduç, terhis edildikten birkaç ay sonra, 6 Ağustos 2005 tarihinde Ordu’da o zaman 15 yaşında olan Dinçer Akçevre’yi bıçakladı. Arduç, saldırıdan sonra Ordu Devlet Hastanesi’nde muayene edildi. 9 Mart 2006 tarihli muayene raporunda, “Cezai ehliyetini etkileyecek düzeyde psikiyatrik hastalık tespit edilmediği” vurgulandı. Adli Tıp Kurumu 4. İhtisas Kurulu’nun raporunda da, ‘antisosyal kişilik bozukluğunun tek başına cezai sorumluluğu etkilemeyeceği’ vurgulandı.

VİDEO: CEREN'İN KATİLİNİN YENİ GÖRÜNTÜLERİ