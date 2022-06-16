Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden 'cinsiyet değiştirme sırası' iddiasına açıklama

Sosyal medyada gündem olan bir üniversitenin öğretim üyesinin, 6 bin 700 kişinin cinsiyet değiştirmek için sıra beklediğini iddisına ilişkin Cerrahpaşa Tıp Fakültesi bir açıklama yaparak rakamı yalandı.

Konuyla ilgili İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada "Çeşitli basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medya platformlarında sıkça paylaşıma konu olan Cerrahpaşa Tıp Fakültemizde cinsiyet değiştirme ameliyatlarına yönelik iddiaların yer aldığı haberlerin içeriğinde verilen hasta sayıları gerçeğin çok üzerinde ve abartılıdır'' denildi.

Ayrıca açıklama, ''Profesör unvanlı ve Üniversitemizle ilişkisi olmayan bir öğretim üyesinin açıklamasına dayandırılmış bu haberler tamamıyla dezenformasyonun sonucu olup toplumu yanlış yönlendirme amacına hizmet etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri de yer aldı.