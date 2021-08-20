Çevik Bir ve Çetin Doğan, İzmir'deki cezaevine nakledildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 28 Şubat davasında cezası kesinleşen emekli generaller Çevik Bir ile Çetin Doğan'ın da aralarında bulunduğu 14 kişi hakkında yakalama kararı vermişti.

Ankara 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce 28 Şubat davasında 14 sanık hakkındaki hükmün kesinleşme kararının infaz savcılığına gönderilmesinin ardından sanıklar hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.



Muğla'nın Bodrum ilçesinde bulunan dönemin Genelkurmay Harekat Başkanı Emekli Orgeneral Çetin Doğan (81) Bodrum Adliyesi’ne giderken, dönemin Genelkurmay İkinci Başkanı Emekli Orgeneral Çevik Bir (82) ise Milas'ta gözaltına alınmıştı. İşlemlerinin ardından Doğan ve Bir, tutuklanarak ilk olarak Muğla E Tipi Cezaevi'ne gönderildi.

Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre; Çetin Doğan ve Çevik Bir, daha sonra İzmir’in Buca ilçesi Kırıklar’da bulunan İzmir 1 No’lu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na nakledildi.

Öte yandan hakkında yakalama kararı verilen sanıklardan 5'i daha İstanbul'da gözaltına alındı.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, yakalama kararıyla ilgili bugün saat 10.00 sıralarında eş zamanlı operasyon yaptı.



Sanıklardan Ahmet Çörekçi, Aydan Erol, İlhan Kılıç ve Kenan Deniz yakalandı. Çetin Saner de Silivri Emniyeti'ne giderek teslim oldu. İdris Koralp'in ise Bursa'da olduğu tespit edildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada sanıkların gün içinde adliyeye götürüleceği kaydedildi.