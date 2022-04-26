Ceza yazan polise tehdit: Seni aldıracağım, gel teke tek çıkalım

İstanbul'un Esenyurt ilçesi Nazım Hikmet Bulvarı'nda geçtiğimiz pazar günü iddiaya göre Özkan T. isimli sürücü, araç kullanırken telefonla konuştuğu sırada trafik uygulamasında polis ekiplerine yakalandı.

Cezai işlem için durdurulan sürücü ile trafik polisi arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya döndü.

''SENİ ALDIRACAĞIM''



Hamile eşinin yanında boğazına sarınıldığını iddia eden sürücü, tehditler savurmaya başladı.



Polis memuruna, ''Sana saygım yok üzerindeki üniformaya saygım var. Çıkar üniformayı teke tek çıkalım. Seni aldıracağım” diyen sürücü ortalığı birbirine kattı.

Polis memuru ile birbirine giren sürücüyü çevredeki vatandaşlar ve diğer polisler güçlükle durdurabildi.

Sürücüye, araçla giderken telefonla konuşmak ve polise mukavemetten işlem yapıldı.