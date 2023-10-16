Cezaevinden çıktı, evinde öldürüldü

Tekirdağ Şarköy’de cezaevinden yeni çıkan Ahmet Akçay, evinde öldürüldü.



Olay, saat 06.30 sıralarında İstiklal Mahallesi’nde meydana geldi. Oto hırsızlığı ve dolandırıcılık başta olmak üzere 15 suç kaydı bulunan ve bir süre önce denetimli serbestlikten yararlanıp, tahliye olan Ahmet Akçay’ın giriş katındaki evinden silah sesi geldi.



Silah sesini duyan diğer odadaki eşi ile çocuğu, Akçay’ı başından vurulmuş halde buldu.

İhbarla gelen sağlık ekiplerince Şarköy Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Akçay, kurtarılamadı.



Olay yerinde inceleme yapan polis, 1 boş kovan bulup, eşi ve çocuğunun ifadesine başvurdu.



TEHDİT EDİLDİĞİ ÖĞRENİLDİ



Öte yandan Akçay'ın cezaevinden çıktıktan sonra husumetlileri tarafından alacak meselesi nedeniyle tehdit edildiği öğrenildi.



Şüpheli ya da şüphelilerin pencereden girip olayı gerçekleştirdiği üzerinde duran polis, soruşturmayı sürdürüyor.