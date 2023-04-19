CHP Ataşehir temsilciliğine saldırı | İstanbul Valiliği'nden açıklama

Kaftancıoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda İstanbul'un Ataşehir ilçesinde Örnek Mahallesi'nde bulunan CHP seçim irtibat bürosunun saldırıya uğradığını söyledi..
Kuru sıkı silah ile 3 el ateş edildiğini söyleyen Kaftancıoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu posterlerine ve camlara sloganlar yazıldığını da paylaşımında belirtti.
Görevlileri bir an önce sorumluları bulmaya davet eden Kaftancıoğlu, olay yerinden boş kovanların da bulunduğı görseller paylaştı.
Ataşehir Örnek Mah. temsilciliğimize saldıran tahrip eden ve 3 el ateş açanlara (kuru sıkı olduğu tahmin ediliyor) bu cesareti veren ve bu koşulları oluşturan iktidardakilerin siyaset anlayışı ve korkularıdır.— Canan Kaftancıoğlu (@Canan_Kaftanci) April 18, 2023
Biz korkmayız ama bence de sizler korkun. Korkacak çok şeyiniz var! pic.twitter.com/exOplS3p4v
İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN SALDIRIYA İLİŞKİN AÇIKLAMA
İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden yapılan duyuruda, Ataşehir ilçesi Örnek Mahallesinde bulunan CHP Seçim İrtibat Bürosu önündeki parti flamalarının kesildiği, camlara yazı yazıldığı ve silahla havaya ateş edildiği ihbarının alındığı açıklandı.
Güvenlik güçlerinin incelemelerine göre 6 kişinin parti flamalarını kesip camlara yazı yazarken, plakasız bir motosikletteki iki şüpheli de havaya ateş etti.
Olay yerinde 3 kuru sıkı silah kovanı bulunurken, şüphelilerin yakanlanması için çalışmalar sürüyor.