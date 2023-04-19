CHP Ataşehir temsilciliğine saldırı | İstanbul Valiliği'nden açıklama

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, partisinin Ataşehir'deki temsilciliğinin tahrip edildiğini ve 3 el ateş açıldığını söyledi. İstanbul Valiliği, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü duyurdu.

CHP Ataşehir temsilciliğine saldırı | İstanbul Valiliği'nden açıklama

Kaftancıoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda İstanbul'un Ataşehir ilçesinde Örnek Mahallesi'nde bulunan seçim irtibat bürosunun saldırıya uğradığını söyledi..

Kuru sıkı silah ile 3 el ateş edildiğini söyleyen Kaftancıoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu posterlerine ve camlara sloganlar yazıldığını da paylaşımında belirtti.

Görevlileri bir an önce sorumluları bulmaya davet eden Kaftancıoğlu, olay yerinden boş kovanların da bulunduğı görseller paylaştı.

CHP seçim bürosuna taşlı saldırı

CHP seçim bürosuna taşlı saldırı

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İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN SALDIRIYA İLİŞKİN AÇIKLAMA

İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden yapılan duyuruda, Ataşehir ilçesi Örnek Mahallesinde bulunan CHP Seçim İrtibat Bürosu önündeki parti flamalarının kesildiği, camlara yazı yazıldığı ve silahla havaya ateş edildiği ihbarının alındığı açıklandı.

Güvenlik güçlerinin incelemelerine göre 6 kişinin parti flamalarını kesip camlara yazı yazarken, plakasız bir motosikletteki iki şüpheli de havaya ateş etti.

Olay yerinde 3 kuru sıkı silah kovanı bulunurken, şüphelilerin yakanlanması için çalışmalar sürüyor.

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