Forkliftin altında kalıp can verdi

Kahramanmaraş'ta çevre düzenlemesi yapılan bir fabrikada, forkliftin altında kalan işçi Mustafa Öztürk hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Forkliftin altında kalıp can verdi

Karacasu Karaziyaret Mahallesi’ndeki bir metal fabrikasında çevre düzenlemesi yapılırken Mustafa K. yönetimindeki forklift, kontrolden çıkarak işçi Mustafa Öztürk’e çarptı.

Kazada Öztürk, forkliftin altında kalarak ağır yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından forkliftin altından çıkarılan Mustafa Öztürk, götürüldüğü Necip Fazıl Şehir Hastanesi’nde doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Öztürk’ün cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, forklift sürücüsü Mustafa K. polis tarafından gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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