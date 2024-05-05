Kütahya'da otomobil ağaça çarptı: 2 ölü, 1 yaralı

Sezer Demir (30) yönetimindeki 35 GB 1264 plakalı otomobil, Çavdarhisar-Gediz kara yolu Efendiköprüsü mevkisinde ağaca çarptı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, sürücü Demir ile araçtaki Semih Çelik'in kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralanan Kenan Demir (33) ise ambulansla Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.Araçtakilerin bölgedeki bir mermer ocağı çalışanları olduğu öğrenildi.