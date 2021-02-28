CHP Denizli Milletvekili Teoman Sancar partisinden istifa etti

CHP'de bugün sürpriz bir istifa yaşandı.

Denizli Milletvekili Teoman Sancar partisinden istifa ettiğini duyurdu.



Sancar Twitter'dan, "Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa ettiğimi kamuoyunun bilgisine saygılarımla sunarım'' mesajını paylaştı.

DAHA ÖNCE DE 3 VEKİL İSTİFA ETMİŞTİ



Bu, son 1 ayda, CHP'de yaşanan dördüncü istifa. 29 Ocak'ta İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy ve Yalova Milletvekili Özcan Özel CHP'den istifa ettiklerini açıklamıştı.



Böylece CHP'nin Meclis'teki sandalye sayısı 135'e düştü.



Teoman Sancar bundan kısa süre önce bir gazetede yer alan "Muharrem İnce'nin kuracağı yeni partiye geçecek'' iddiasını yalanlamış, ''Bundan benim haberim niye yok? Deli saçması" sözleriyle o habere tepki göstermişti.



TEOMAN SANCAR KİMDİR?



Teoman Sancar 1970 yılında Denizli'de doğdu, Anadolu Üniversitesi'nde Kamu Yönetimi bölümünde okudu. Sancar, Denizli Emlakçılar Odası Bakanlığı ve Denizli Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeliği ile Grup Başkanvekilliği yaptı. Daha önce CHP Denizli İl Başkanlığı görevini yürüten Teoman Sancar, inşaat sektörüyle uğraşmakta ve Denizli'de inşaat sektöründe faaliyet gösteren bir şirketin yönetim kurulu başkanlığını yürütmektedir. Sancar, evli ve iki çocuk babasıdır.