CHP Genel Başkanı Özel’in KKTC temasları

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kurucu Cumhurbaşkanı R. Rauf Denktaş’ın anıt mezarını ziyaret etti.

Özel, çelenk koyduktan sonra anı defterine “Kahraman Mücahit Sayın Cumhurbaşkanı, kurucusu olduğunuz KKTC’nin 40. Yıldönümünde burada bulunmanın onurunu yaşıyorum. Sizi rahmetle ve minnetle anıyoruz. Ruhunuz şad olsun, Özgür Özel, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı.” mesajını yazdı.