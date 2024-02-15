CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Türkiye ittifakı vurgusu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin aday tanıtım törenine katıldı.

Hükümeti eleştiren Özel, mesajlarını İzmir'den verdi.

Büyük bir ittifaka ihtiyaç olduğunu belirten Özel, "Ben göreve geldiğim günden itibaren bütün Türkiye'nin gözü önünde üzerime düşen ne varsa yaptım. Biz Ankara'da bir imza atamadık ancak İzmir'in demokratları İzmir'e, Cumhuriyete ve geleceğimize hep beraber sahip çıkacak. Ben Türkiye ittifakına güveniyorum." diye konuştu.

Özgür Özel, "Birileri 18 bakan ilan edip de kadınlara sadece inatla, ısrarla Aile Bakanlığını verirken, Atatürk'ün kentinde Cumhuriyet tarihi boyunca 6 kadın belediye başkanımız varken, bugün hepsi de seçilecek yerden 9 cumhuriyet kadınıyla karşınızdayız." dedi.



CHP lideri, İzmir'de anketlerde açık ara önde olduklarını da söyledi. Halihazırda İzmir'de 22 ilçe belediyenin yönetimi CHP'de.



CHP bu seçimlerde 18 ilçenin mevcut belediye başkanlarını aday göstermedi, onların yerini yeni isimler aldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in yerine de Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay aday oldu.



CHP son değişikliği de Karaburun'da yaptı. Belediye başkan adayı olarak gösterilen Nurşen Balcı'nın yerine mevcut başkan İlkay Girgin Erdoğan ile yola devam etme kararı alındı.



Aday tanıtım törenine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve listede yer almayan diğer belediye başkanlarının katılmaması ise dikkat çekti.

