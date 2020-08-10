CHP genel sekreterliğine getirilen Selin Sayek Böke kimdir?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 37. Olağan Kurultayın ardından 16 kişiden oluşan Merkez Yönetim Kurulu'nu (MYK) belirledi. Kılıçdaroğlu, A takımını büyük ölçüde koruduğu MYK'de, 4 yeni isme yer verdi.

İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi'nin istifasıyla boşalan ve vekaleten yürütülen Genel Sekreterlik görevine ise İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke getirildi.

SELİN SAYEK BÖKE KİMDİR?

1972'de New York'da dünyaya geldi. Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünü bitirdi. Yüksek lisans ve doktorasını Duke Üniversitesinde tamamladı.



Bentley Üniversitesi Ekonomi Bölümünde Öğretim Üyesi, Georgetown Üniversitesinde Ziyaretçi Öğretim Üyesi, Bilkent Üniversitesi Ekonomi Bölümünde Öğretim Üyesi olarak görev yaptı. Bilkent Üniversitesi Ekonomi Bölüm Başkanlığı ve İktisadi ve İdari Sosyal Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcılığı görevlerini yürüttü.



Çeşitli uluslararası kuruluşlarda görev yaptı. 2007 yılında Almanyadaki Kiel Dünya Ekonomisi Enstitüsünün verdiği Küresel Ekonomide Mükemmeliyet Ödülü'nü (Excellence Award in Global Economic Affairs) kazanan 4 ekonomistten biri oldu. 2010 yılında TÜBİTAK Teşvik Ödülü aldı. Sağlık ve Eğitim Geliştirme Derneği Kurucu Üyesidir.



25 ve 26. Dönemde İzmir Milletvekili seçildi. Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeliği yaptı. CHP Parti Meclisi Üyesidir.