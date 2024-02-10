CHP Hakkari İl Başkanı Nazım Demir görevinden istifa etti

Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) Hakkari İl Başkanı Nazım Demir, görevinden istifa ettiğini açıkladı.



Demir istifasını yaptığı yazılı açıklamayla duyurdu.



Açıklamasında, “Değişim vaadiyle gelen yönetimin bölgemize olan bakış açısı ve politika yetersizliği nedeniyle partimizi daha ileride taşımamıza imkan vermiyor.” ifadelerine yer veren Demir, “5 aylık süreçte ne parti meclisinden ne de milletvekillerimizden bölgemize herhangi bir ziyaret gerçekleşmedi, yalnızlaştırdığımızı düşünüyoruz.” dedi.



Demir bu gerekçeyle görevi bıraktığını açıkladı.