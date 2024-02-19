CHP, İstanbul Güngören ve Esenyurt adaylarını değiştirdi

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) İstanbul'un Güngören ve Esenyurt ilçe belediye başkan adayları değişti. Partiden yapılan açıklamada, Güngören ve Esenyurt ilçe belediye başkan adayları Ali Gökmen ve Temel Akkoçlar'ın sağlık sorunları nedeniyle adaylıktan çekildiği yerlerine ise Genel Başkan Özgür Özel tarafından Esenyurt ilçesi için Prof. Dr. Ahmet Özer, Güngören ilçesi için ise Yüksel Yalçın'ın aday olarak atandığı belirtildi.

CHP, İstanbul Güngören ve Esenyurt adaylarını değiştirdi

, 31 Mart yerel seçimlerinde İstanbul'un Esenyurt ve Güngören ilçe belediyeleri için daha önce aday gösterdiği Ali Gökmen ve Temel Akkoçlar'ın yerine Esenyurt ilçesi için Prof. Dr. Ahmet Özer, Güngören ilçesi için ise Yüksel Yalçın'ı aday gösterdi.

CHP Genel Merkezi'nden yapyapılan açıklamada şunlar kaydedildi;

" ve Esenyurt ilçe belediye başkan adaylarımız, sağlık sorunları nedeniyle adaylıktan çekilmiştir. Ali Gökmen ve Temel Akkoçlar’a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından Esenyurt ilçesi için Prof. Dr. Ahmet Özer ve Güngören ilçesi için Yüksel Yalçın belediye başkan adayı olarak atanmıştır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız."

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