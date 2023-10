CHP İstanbul İl Başkanı Çelik, Özgür Özel'e desteğini açıkladı

Çelik ile Özel, 4-5 Kasım'da yapılacak kurultay için Özel'in seçim kampanyasını yürüttüğü ofiste basın toplantısı düzenledi.



İstanbul'daki toplantılarında söz alan kurultay delegelerinin değişimi ifade ettiğini belirten Çelik, "İstanbul'da 196 seçilmiş kurultay delegesinin 185'i genel başkan adayı olarak Sayın Özgür Özel'e imza vermiştir." dedi.



Bunun sadece 185 kurultay delegesinin değil İstanbul halkının iradesi olduğunu dile getiren Çelik, "Sokakta, sahada, okulda, işte bir değişim talebi olduğunu çok net bir şekilde İstanbul'da görüyoruz. İstanbul halkının bir umut arayışı vardır. İstanbul umudun şehridir. İstanbul, partimizi daha ileriye taşıyacak bir sürecin öncüsü olmak için 185 kurultay delegesiyle Sayın Özgür Özel'in yanındadır." diye konuştu.



"196 KURULTAY DELEGEMİZİN 185'İNİN İMZASI BİR ONUR KAYNAĞI"



Özgür Özel ise İstanbul'un Türkiye'yi yansıtan bir kent olduğunu ifade ederek, "196 seçilmiş kurultay delegemizin 185'inin imzasının getirilmiş olması benim için çok büyük bir onur kaynağı. Adaylığıma destek veren her bir delegemize, o delegelerimizi görevlendiren her bir üyemize ayrı ayrı minnet ve şükran borçluyum." dedi.



CHP'ye yakışan, kaybedenin ve kırgınlığın olmadığı bir kurultay yapacaklarını dile getiren Özel, "Kurultaya kaç imzayla girdiğimizin bir önemi yok. Ama kurultay salonundan tüm delegelerimizle, tüm il başkanlarımızla, tüm ilçe başkanlarımızla el ele ve omuz omuza ayrılacağız." ifadelerini kullandı.



Özel, İstanbul dışındaki diğer il örgütleri hakkında değerlendirmesinin sorulması üzerine, şöyle konuştu:



"Her geçen gün daha iyi haberler, daha güçlü destekler geliyor. Türkiye'de değişime dair umut yükseliyor. İl örgütlerimiz, ilçe örgütlerimiz ve delegelerimiz sokağın sesine kulak veriyor. Sokak 'değişim' diyor. Sokak umut istiyor, gelen her haber bu umudu güçlendiriyor."