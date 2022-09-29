CHP lideri Kılıçdaroğlu, İYİ Parti lideri Akşener ile buluştu

Muhalefet cephesinde gündem altılı masanın Cumhurbaşkanı adayı belirleme süreci başlığıyla devam ederken dikkat çeken bir buluşma gerçekleşti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etmek üzere parti genel merkezine gitti.



Görüşmede önümüzdeki günlerde yapılacak altılı masa görüşmelerinde ele alınacak konular değerlendirildi.

Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener'in görüşmesi 1 saat 40 dakika sürdü.



CHP lideri Kılıçdaroğlu, önceki günlerde de DEVA Partisi lideri Ali Babacan, Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal ve Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu ile bir araya gelmişti.

KILIÇDAROĞLU'NUN ''BENİMLE MİSİNİZ'' ÇIKIŞI

Kılıçdaroğlu'nun "Benimle misiniz" çıkışının ardından, Akşener'in "Kılıçdaroğlu'nun da, diğer arkadaşlarımızın da aday olma hakkı var. 6'lı masanın noter olma görevi yok" sözleri gelmişti.