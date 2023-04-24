CHP Milletvekili Ulaş Karasu trafik kazası geçirdi

Tedavi altına alınan Karasu, gazetecilere, yağıştan dolayı şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza geçirdiklerini belirterek, durumunun iyi olduğunu söyledi.



CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, Karasu'yu hastanede ziyaret etti.

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