CHP, Tanju Özcan'ı kesin ihraç istemi ile disipline sevk etti

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CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) kararı ile Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edildiği bildirildi.
Özcan, son dönemde Kılıçdaroğlu'na ve parti yönetimine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulunuyordu.
Partisinden 1 yıl süreyle ihraç edilen Tanju Özcan'ın cezası 10 gün önce bitmişti.
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