CHP, Tanju Özcan'ı kesin ihraç istemi ile disipline sevk etti

SON DAKİKA HABERİ: CHP, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ı kesin ihraç istemi ile disipline sevk etti.

CHP, Tanju Özcan'ı kesin ihraç istemi ile disipline sevk etti
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Merkez Yönetim Kurulu (MYK) kararı ile Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edildiği bildirildi.

Özcan, son dönemde Kılıçdaroğlu'na ve parti yönetimine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulunuyordu.

Partisinden 1 yıl süreyle ihraç edilen Tanju Özcan'ın cezası 10 gün önce bitmişti. 

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