CHP Uşak Belediye Başkan adayı Özkan Yalım kimdir?

Özkan Yalım CHP'nin yerel seçimlerde Uşak belediye başkan adayı oldu. Uzun yıllardır CHP içinde politika yapan Özkan Yalım, şimdi vatandaşların merak ettiği isim olarak dikkat çekiyor. Yalım, 25-26 ve 27. dönem Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili olarak TBMM'de yer almıştı. İşte, CHP Uşak Belediye Başkan adayı Özkan Yalım hakkında bilgiler...



ÖZKAN YALIM KİMDİR?



Özkan Yalım 1969'da Uşak'ta dünyaya geldi. 25-26 ve 27. dönem Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili olarak Meclis'te görev aldı.



25, 26 ve 27. dönem Cumhuriyet Halk Partisi Uşak milletvekili olarak seçilen Yalım şimdi ise yerel seçimlerde belediye başkanı adayı oldu.

