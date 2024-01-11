CHP Uşak Belediye Başkan adayı Özkan Yalım kimdir?

31 Mart 2024 tarihinde yapılacak Mahalli İdareler Seçiminde CHP'nin Uşak Belediye Başkan adayı Özkan Yalım oldu. Bu gelişmenin ardından Özkan Yalım'ın kim olduğu merak konusu oldu. Peki, CHP Uşak Belediye Başkan adayı Özkan Yalım kimdir?

CHP Uşak Belediye Başkan adayı Özkan Yalım kimdir?

Özkan Yalım 'nin yerel seçimlerde belediye başkan adayı oldu. Uzun yıllardır CHP içinde politika yapan Özkan Yalım, şimdi vatandaşların merak ettiği isim olarak dikkat çekiyor. Yalım, 25-26 ve 27. dönem Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili olarak TBMM'de yer almıştı. İşte, CHP Uşak Belediye Başkan adayı Özkan Yalım hakkında bilgiler...

ÖZKAN YALIM ?

Özkan Yalım 1969'da Uşak'ta dünyaya geldi. 25-26 ve 27. dönem Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili olarak Meclis'te görev aldı.

25, 26 ve 27. dönem Cumhuriyet Halk Partisi Uşak milletvekili olarak seçilen Yalım şimdi ise yerel seçimlerde belediye başkanı adayı oldu.

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