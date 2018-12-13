Son dakika haberi! İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener CHP Genel Merkezi'nde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi.

Kılıçdaroğlu-Akşener görüşmesi öncesi CHP ve İYİ Parti'nin anlaştığı açıklandı.



İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE CHP ADAYLARI DESTEKLENECEK



CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, parti genel merkezinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Aydın, Muğla, Tekirdağ, Hatay, İzmir, Eskişehir, Ankara, İstanbul, Antalya, Bursa ve Adana'da İYİ Parti'nin aday çıkarmayacağını bildirdi.



Mersin'in iş birliği kapsamı dışında olduğunu, bu şehirde her iki partinin de kendi adayını çıkaracağını dile getiren Salıcı, "Balıkesir, Denizli, Manisa, Kocaeli, Konya, Samsun, Trabzon, Kayseri, Sakarya, Gaziantep'te CHP aday çıkarmayacak, İYİ Parti'nin adayları desteklenecek." dedi.



Bu iller dışında, diğer illerde de CHP ile İYİ Parti arasındaki iş birliği imkanlarının değerlendirileceğini ifade eden Salıcı, imkan varsa iş birliğinin yapılacağını, yoksa herkesin kendi adayını çıkaracağını söyledi.



Salıcı, büyükşehirler dışındaki yerleri konuşmadıklarını kaydetti.

KILIÇDAROĞLU VE AKŞENER'DEN ORTAK AÇIKLAMA



İki lider görüşme sonrası açıklama yaptı. Açıklamada işbirliğinin nasıl gerçekleşeceği konusunda net bir açıklama yapılmazken "Güzel bir anlaşma" olduğu ifade edildi.



"YEREL YÖNETİMLERDEN BAŞLAYARAK DEMOKRASİYİ GÜÇLENDİREREK YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ"



Kılıçdaroğlu ise yaptığı açıklamasında "Arkadaşlar yoğun bir mesai harcadılar. İşbirliği yapmanın zorluklarını tahmin edersiniz ama bizim gündemimizde her zaman olduğu gibi yine Türkiye var. Türkiye'nin demokrasisi var. İnsanların bizden beklentileri var. Türkiye'nin çağdaş uygarlığı yakalaması lazım. Özel kişisel angajmanlara girmeden Türkiye'yi düşünerek vatandaşlarımızı düşünerek onların umutlarını büyüterek yolumuza devam ettik. Güzel bir çalışma oldu. Yerel seçimler bizim için çok önemli, Türkiye için çok önemli. Bir kış ortamındayız. Bir kış ortamındayız. İnşallah baharda Türkiye'de baharı yakalayacak. Huzur içinde umut içinde güzel bir Türkiye'yi yerel yönetimlerden başlayarak demokrasiyi güçlendirerek yolumuza devam edeceğiz. Güzel şeyler olacak demiştik. Biz kendimizi Türkiye'ye adamış olan iki genel başkanız. Bireysel hiçbir beklentimiz çıkarımız yok. Bütün mesele çocuklarımız daha güzel bir Türkiye'de yaşasınlar. Daha güzel okullara gitsinler. İşsizliğin olmadığı yoksulluğun olmadığı bir Türkiye yerelden başlayarak inşa etmek istiyoruz. " ifadesini kullandı.



"HAYIRLI BİR BAŞLANGICI YAPTIĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUZ"



Akşener, ise yaptığı açıklamada "İşbirliği ve güç birliği yapmak üzere İYİ Parti ve CHP heyetleri anlaştılar. Ülkemize hayırlar uğurlar getirsin inşallah. Ülkemizdeki bu umutsuz havanın dağılmasına sebep olur inşallah. Hayırlı bir başlangıcı yaptığımızı düşünüyoruz. Aday olacak olmuş olan bütün arkadaşlarımıza başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.