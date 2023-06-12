CHP'de değişim tartışması

CHP'de, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "değişim" çıkışıyla başlayan tartışma sürerken, CHP Grup Başkanı Özgür Özel'den de dikkat çeken bir açıklama geldi.



Sözcü Gazetesi'ne konuşan Özel, "aday olacak mısınız?" sorusuna "Sorumluluk almaktan kaçmayacağım" yanıtını verdi.



Özel, “Sorumluluk almaktan kaçmayacağım. Ama fedakarlıktan da geri durmayacağım. Parti kimsenin önünü kapatmamalı. Kendini halka arz eden, oradan talep topladığı bir çizgiye ihtiyaç var. Bu noktada, olmam gereken yer neresiyse orada olacağım. Genel başkan adaylığı ise genel başkan adaylığı. Kendime dair hırsım yok. Partinin yarınlarına dair ümidim var. Değişeme ihtiyaç olduğuna inanıyorum." dedi.



Özgür Özel'den "adaylık" sorusuna yanıt: Sorumluluk almaktan kaçmayacağım Haberi Görüntüle Özel ve İmamoğlu'nun değişim çıkışları, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan Merkez Yönetim Kurulu toplantısında da ele alındı.



Toplantının ardından kameraların karşısına geçen CHP Sözcüsü Faik Öztrak da o açıklamaları değerlendirdi.



Öztrak, "CHP'de değişimin nasıl gerçekleşeceği bellidir. Genel başkanımzı kendi iradesi doğrultusunda gerçekleştireceği değişimi yapmış, MYK'sını değiştirmiştir. Yeni MYK da ilk toplantısında kongre takvimini başlatarak örgütlerdeki değişimin önünü açmıştır. Bundan sonraki süreci üyeler, il ve ilçe delegeleri belirleyecektir." açıklamasında bulundu.