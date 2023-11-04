CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu dönemi sona erdi: Yeni genel başkan Özgür Özel oldu

CHP 38. Olağan Kurultayı, Ankara Spor Salonu'nda yapıldı. "İkinci Yüzyılda Demokrasi ve Birlik Kurultayı" sloganıyla yapılan kurultayda 1366 delege yeni genel başkanı seçmek için sandığa gitti.
Genel başkanlık yarışında aday olabilmek için en az 68 delegenin imzası gerekiyordu. Aday olmak için yeterli imzaya 13 yıldır genel başkanlık görevini yürüten Kemal Kılıçdaroğlu ile Grup Başkanı ve Manisa Milletvekili Özgür Özel ulaşabildi.
Dün sabah saatlerinde İlhan Cihaner, ardından da Örsan Kunter Öymen adaylıktan çekildiğini açıklamıştı. Eski milletvekili adayı Ünal Karahasan ise yeterli imza sayısına ulaşamadı.
Genel başkanlık yarışı, Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel arasında gerçekleşti.
ÖZEL VE KILIÇDAROĞLU OYLARINI KULLANDI
Genel başkan adayları Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu oylarını kullandı.
Kılıçdaroğlu 1 numaralı sandıkta, Özel ise 3 numaralı sandıkta oy verdi.
CHP'NİN 8. GENEL BAŞKANI ÖZGÜR ÖZEL OLDU
İlk turda Özgür Özel 682, Kemal Kılıçdaroğlu 664 oy aldı. Adaylar salt çoğunluğu sağlayamadığı için seçim ikinci tura kaldı. İkinci turda 13 buçuk yıldır parti liderliğini yapan Kılıçdaroğlu'nu geriden bırakan Özgür Özel, aldığı 812 oyla CHP'nin 8. Genel Başkanı oldu. Kılıçdaroğlu ikinci turda 536 oyda kaldı.
ÖZEL'DEN GENEL BAŞKAN SIFATINDA İLK KONUŞMA
Sonuçların açıklanmasının ardından Özgür Özel, teşekkür konuşması yaptı.
Hayatının en büyük gururunu ve onurunu yaşadığını belirten Özel, CHP'nin ve Türkiye'nin 100'üncü yılında verilen bu onurlu görevi yerine getiren partililere şükranlarını sundu.
KILIÇDAROĞLU'NA TEŞEKKÜR
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na da teşekkür eden Özel, "Sırtıma, omzuma yüklemiş olduğunuz sorumluluğun farkındayım. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, İsmet Paşa'nın, Bülent Ecevit'in, Deniz Baykal'ın, Murat Karayalçın'ın, Hikmet Çetin'in, Altan Öymen'in ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğunda oturmak, onların emanetine sahip çıkmak, bundan sonra benimle birlikte hepinizin görevidir. Ben sizlere güveniyorum." dedi.
Ailesine ve öğretmenlerine de teşekkür eden Özel, salondan CHP'nin 130 milletvekiliyle, 81 il başkanıyla el ele omuz omuza çıktığını söyledi.
Özel, delegelerin tamamını kendisine oy vermiş olarak kabul ettiğini ifade ederek, tüm delegelere şükranlarını sundu.
YEREL SEÇİM MESAJI
Bu zor süreçte hiçbir kırgınlık çıkarmayacağına söz veren Özel, şunları kaydetti:
"Grubumuz, pazartesi sabahından itibaren Plan Bütçe Komisyonu'ndaki mücadelesine büyük bir enerjiyle ve tek yumruk devam edecek. Bizler de hep birlikte 5 ay sonraki çok önemli yerel seçim sürecine odaklanacağız. Buradan 1,5 milyon üyemize diyorum ki biz, Cumhuriyet'in 100'üncü yılında yaşadığımız büyük üzüntüyü telafi etmek, yüzleri güldürmek, ikinci yüzyıla zaferle girmek için örgütümüzle yarından itibaren seferberlik ilan ediyorum. Durmayacağız, çalışacağız. Omuz omuza çalışacağız, elimizdeki belediyelerin tamamını yeniden kazanacak, yanlarına yenilerini ekleyecek ve hep birlikte büyük bir zaferi kazanacağız. Ben buna inanıyorum."
Özel, örgüte verdiği bütün sözleri tutacağını belirterek, Parti Meclisi sürecini görüşmek üzere 81 il başkanını davet etti.
Ön seçime, demokratik tüzüğe yönelik verdikleri sözleri tutacaklarını dile getiren Özel, Hatay ve Osmaniye'yi ziyaret edeceğini söyledi.
ÖZGÜR ÖZEL KİMDİR?
Özel, 1974'de Manisa'da doğdu. Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesinde lisans eğitimini tamamlayan Özel, 1999'da serbest eczacılığa başladı.
Manisa Eczacı Odasında 2001-2007 yılları arasında bir dönem genel sekreterlik ve iki dönem oda başkanlığı görevlerinde bulunan Özel, 2007- 2011 yılları arasında Türk Eczacıları Birliğinde bir dönem saymanlık, iki dönem genel sekreterlik görevlerini yürüttü.
Özel, 24, 25, 26, 27 ve 28. dönemlerde Manisa Milletvekili seçildi.
25, 26 ve 27. dönemlerde CHP Grup Başkan Vekili olarak görev yapan Özel, 28. dönemde CHP Grup Başkanlığı'nı üstlendi.
Almanca ve İngilizce bilen Özel, evli ve 1 çocuk babası.
ÖZEL'İN ZAFERİNİ İMAMOĞLU İLAN ETTİ
Kurultayın divan başkanı Ekrem İmamoğlu seçim sonunda Özgür Özel'in zaferini ilan etti. İmamoğlu, "Sonucu sizlerle paylaşıyorum. Sayın Özgür Özel 812 oy, sayın Kemal Kılıçdaroğlu 536 oy aldı. Partimizin yeni genel başkanı Özgür Özel olmuştur. Kendilerini kutluyorum. Partimize, ülkemize, milletimize, demokrasimize hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, KURULTAYI TEBRİK ETTİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP Kurultayı'na bir tebrik mesajı gönderdiği Divan Başkanlığı tarafından açıklandı.
CHP'nin eski genel başkanlarından Murat Karayalçın ile Hikmet Çetin de kurultayı takip etti.
PM SEÇİMİ BUGÜN
İki gün sürecek kurultayda yapılacak başkanlık seçiminin ardından bugün parti meclisi (PM) seçimleri yapılacak. PM üyeliğine aday olabilmek için 10 delegenin imzası gerekiyor. Ayrıca kurultayda Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyeleri de belirlenecek.
BLOK LİSTE VE FERMUAR
Kurultayda adaylar arasında uzlaşma sağlanması durumunda PM seçimlerinin "blok liste" ve "fermuar" yöntemiyle gerçekleştirilmesi bekleniyor.
Blok listede uzlaşma olmaması durumunda her aday "anahtar listesi"ni açıklayarak çarşaf listeden kendisine yakın isimlerin PM'ye girmesini sağlamaya çalışacak.
CHP'de 60 kişilik PM, kurultay sonrası en yetkili kurul olarak görev yapıyor.
MYK üyeleri, PM içinden atanırken milletvekili ve belediye başkanları listeleri de yine PM tarafından onaylanıyor.
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