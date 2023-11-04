CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu dönemi sona erdi: Yeni genel başkan Özgür Özel oldu

ÖZEL'DEN GENEL BAŞKAN SIFATINDA İLK KONUŞMA

Sonuçların açıklanmasının ardından Özgür Özel, teşekkür konuşması yaptı.

Hayatının en büyük gururunu ve onurunu yaşadığını belirten Özel, CHP'nin ve Türkiye'nin 100'üncü yılında verilen bu onurlu görevi yerine getiren partililere şükranlarını sundu.

KILIÇDAROĞLU'NA TEŞEKKÜR



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na da teşekkür eden Özel, "Sırtıma, omzuma yüklemiş olduğunuz sorumluluğun farkındayım. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, İsmet Paşa'nın, Bülent Ecevit'in, Deniz Baykal'ın, Murat Karayalçın'ın, Hikmet Çetin'in, Altan Öymen'in ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğunda oturmak, onların emanetine sahip çıkmak, bundan sonra benimle birlikte hepinizin görevidir. Ben sizlere güveniyorum." dedi.



Ailesine ve öğretmenlerine de teşekkür eden Özel, salondan CHP'nin 130 milletvekiliyle, 81 il başkanıyla el ele omuz omuza çıktığını söyledi.



Özel, delegelerin tamamını kendisine oy vermiş olarak kabul ettiğini ifade ederek, tüm delegelere şükranlarını sundu.



YEREL SEÇİM MESAJI



Bu zor süreçte hiçbir kırgınlık çıkarmayacağına söz veren Özel, şunları kaydetti:



"Grubumuz, pazartesi sabahından itibaren Plan Bütçe Komisyonu'ndaki mücadelesine büyük bir enerjiyle ve tek yumruk devam edecek. Bizler de hep birlikte 5 ay sonraki çok önemli yerel seçim sürecine odaklanacağız. Buradan 1,5 milyon üyemize diyorum ki biz, Cumhuriyet'in 100'üncü yılında yaşadığımız büyük üzüntüyü telafi etmek, yüzleri güldürmek, ikinci yüzyıla zaferle girmek için örgütümüzle yarından itibaren seferberlik ilan ediyorum. Durmayacağız, çalışacağız. Omuz omuza çalışacağız, elimizdeki belediyelerin tamamını yeniden kazanacak, yanlarına yenilerini ekleyecek ve hep birlikte büyük bir zaferi kazanacağız. Ben buna inanıyorum."



Özel, örgüte verdiği bütün sözleri tutacağını belirterek, Parti Meclisi sürecini görüşmek üzere 81 il başkanını davet etti.



Ön seçime, demokratik tüzüğe yönelik verdikleri sözleri tutacaklarını dile getiren Özel, Hatay ve Osmaniye'yi ziyaret edeceğini söyledi.

ÖZGÜR ÖZEL KİMDİR?

Özel, 1974'de Manisa'da doğdu. Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesinde lisans eğitimini tamamlayan Özel, 1999'da serbest eczacılığa başladı.



Manisa Eczacı Odasında 2001-2007 yılları arasında bir dönem genel sekreterlik ve iki dönem oda başkanlığı görevlerinde bulunan Özel, 2007- 2011 yılları arasında Türk Eczacıları Birliğinde bir dönem saymanlık, iki dönem genel sekreterlik görevlerini yürüttü.



Özel, 24, 25, 26, 27 ve 28. dönemlerde Manisa Milletvekili seçildi.



25, 26 ve 27. dönemlerde CHP Grup Başkan Vekili olarak görev yapan Özel, 28. dönemde CHP Grup Başkanlığı'nı üstlendi.



Almanca ve İngilizce bilen Özel, evli ve 1 çocuk babası.