CHP'de maskeli-mesafeli kurultay

CHP'nin, salgın nedeniyle ertelenen 37. Olağan Kurultayı bugün başlıyor. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun görevde kalacağına kesin gözüyle bakılıyor, merak edilense parti yönetiminde nasıl bir değişiklik olacağı. Kurultay açık havada yapılacak. Delegeler alana çipli kartlarla girecek, sosyal mesafe ve maske kurallarına dikkat edilecek.

NTV Haber 25.07.2020 - 02:19

CHP'de maskeli-mesafeli kurultay

CHP’nin mart ayında yapılması planlanan ancak virüs nedeniyle ertelenen 37. Kurultayı bu hafta sonu yapılacak.

Pandemi gölgesinde yapılacak kurultayda tüm davetliler birer koltuk ara vererek oturacak

Kurultay için Ankara Bilkent'teki 4 bin kişilik açık konser ve etkinlik alanı seçildi. Delegeler çipli kartlarını okutarak alana girecek. Adaylar, delegeler ve belediye başkanları dışında kimse alanın içine alınmayacak.

Kurultay için 2 şarkı hazırlandı. Kemal Kılıçdaroğlu’nun kürsüye rap şarkısı eşliğinde çıkacağı belirtiliyor.

Kurultayın ilk gününde genel başkanlık seçimi yapılacak. Aytuğ Atıcı, Tolga Yarman ve İlhan Cihaner aday olacaklarını açıklayan isimler . Pazar günü de 60 kişilik parti meclisi için seçim yapılacak .

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