CHP'de maskeli-mesafeli kurultay

NTV Haber 25.07.2020 - 02:19
CHP’nin mart ayında yapılması planlanan ancak virüs nedeniyle ertelenen 37. Kurultayı bu hafta sonu yapılacak.
Pandemi gölgesinde yapılacak kurultayda tüm davetliler birer koltuk ara vererek oturacak
Kurultay için Ankara Bilkent'teki 4 bin kişilik açık konser ve etkinlik alanı seçildi. Delegeler çipli kartlarını okutarak alana girecek. Adaylar, delegeler ve belediye başkanları dışında kimse alanın içine alınmayacak.
Kurultay için 2 şarkı hazırlandı. Kemal Kılıçdaroğlu’nun kürsüye rap şarkısı eşliğinde çıkacağı belirtiliyor.
Kurultayın ilk gününde genel başkanlık seçimi yapılacak. Aytuğ Atıcı, Tolga Yarman ve İlhan Cihaner aday olacaklarını açıklayan isimler . Pazar günü de 60 kişilik parti meclisi için seçim yapılacak .