CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, genel merkezde basın toplantısı düzenledi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in, "CHP'de Yassıada zihniyeti var" suçlamasına da yanıt veren Öztrak'ın açıklamalarından satır başları şöyle:



''Öyle anlaşılıyor ki bunlar MYK toplantılarında milletin derdine derman olmayı konuşmak yerine CHP'yi ve sayın genel başkanımız Kılıçdaroğlu'nu çekiştirmişler. Kimse CHP'yi sindiremez.

Yassıada'yı demokrasi ve özgürlük adası yapacağız dediniz yapılan otel ve kongre merkezi oldu. Sizin ne Menderes'e ne Polatkan'a ne Zorlu'ya ne demokrasiye saygınız var. Bırakın bizimle uğraşmayı.

Bizi döviz baronlarıyla işbirliği yapmakla suçladınız. O zaman da kendisi dedi ki 'Madem döviz baronlarıyla işbirliği yapıyorum beni mahkeme ver.' Ekonomiyi bunların karşısında bu kadar savunmasız bırakan kim, bu kadar kırılgan hale getiren kim?''