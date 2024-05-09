CHP'den atanamayan öğretmenler için miting kararı

Siyasette CHP için yeni bir dönem başladığını ifade eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 18 Mayıs'ta atama bekleyen öğretmenler için İstanbul Saraçhane Meydanı'nda, 26 Mayıs'ta da emekliler için Ankara Anadolu Meydanı'nda miting yapacaklarını bildirdi.



Özel, şu ifadeleri kullandı:



"Herhalde bunu açıklamak için en doğru kürsü ve en doğru yer burasıdır. CHP olarak 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'ndan bir gün önce tüm atanmayan öğretmenleri, tüm mülakat mağdurlarını, müfredattan endişe duyanları, laik eğitim isteyenleri, çağdaş cumhuriyet için çağdaş eğitim talep edenleri İstanbul’da saat 13.00'te Saraçhane Meydanı'na bekliyoruz. Onların sesini duyuracağız. Onları dinleyeceğiz. Onların sesine ses olacağız. Bir büyük mücadelenin ateşini hep birlikte yakacağız."

ASGARİ ÜCRET İÇİ DE MİTİNG DÜZENLEYECEKLER



Asgari ücret ile ilgili de haziran ayının ilk haftası bir miting yapacaklarını söyleyen Özel, sesini duyuramayanların sesi olarak mücadeleyi sürdüreceklerini aktardı.