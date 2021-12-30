CHP'den Bahçeli'ye yanıt

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, MHP lideri Bahçeli'nin, İBB'ye başlatılan teftiş konusunda "İddialar doğru ise sorumlular görevden el çektirilmeli'' sözlerine yanıt verdi. Torun, ''Elinizden geleni ardınıza koymayın. Arkamızda milletimiz, milletin iradesi var'' dedi.

Haberler - NTV Haber 30.12.2021 - 14:41

CHP'den Bahçeli'ye yanıt

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MHP Genel Başkanı 'nin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) başlatılan teftiş konusunda "İddialar doğru ise sorumlular görevden el çektirilmeli” sözlerine CHP'den yanıt geldi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun Twitter'dan "Bahçeli, iktidarın ağzındaki baklayı çıkarmış" mesajını paylaştı.

Bahçeli'nin 2019 yerel seçimi öncesi yaptığı "İstanbul'a mitili atacağım" açıklamasına atıfta bulunan Torun, "Elinizden geleni ardınıza koymayın. Bizim arkamızda milletimiz var, milletin iradesi var" ifadelerini de kullandı.

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