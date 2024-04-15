CHP’den Hatay için yeni başvuru

Genel Başkan Özgür Özel, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) binasına gelerek her iki seçime de tam kanunsuzluk iddiasıyla itiraz dilekçesi verdi.

İtiraz için geldiği YSK'da Başkan Ahmet Yener'le de görüşen Özel, daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu.

2019'DAKİ İBB SEÇİMİNİ HATIRLATTI



“Bu başvuruyu bizzat yapacağımı söylemiştim. Tam kanunsuzluk başvurumuz, YSK’ya tarihi boyunca yapılmış en kapsamlı tam kanunsuzluk başvurusudur.” diyen CHP lideri, 31 Mart 2019’da yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığı seçimine atıfta bulunarak, “Eğer 31 Mart 2019’daki İstanbul seçimleri iptal edildiyse bizim başvurumuzla Hatay seçimleri 8 kez iptal edilebilir. İBB seçiminin iptal gerekçesini okuyun, elimizdeki kanıtları okuyun 1 değil, 8 kere iptal edersiniz.” dedi.



Hatay’daki seçimde kanuna aykırı olarak emniyet görevlileri ve zabıtaların seçimde görev yaptıklarını ve sandık kurulu başkanı olarak görevlendirildiğinin belirlendiğini anlatan Özel, bu durumun tam kanunsuzluk olduğunu söyledi.

Hakkında kısıtlılık kararı bulunan ya da yurt dışında olduğu tespit edilen ve yaşamını yitiren seçmenlerin seçimde oy kullandığını savunan Özel, “Bu tam kanunsuzluğa, ‘ben tam kanunsuzluk görmedim’ diye imza atacak birisi çocuklarına çok doğru bir miras bırakmayacaktır.” ifadelerini kullandı.