CHP'den kentsel dönüşüm yasasının iptali için AYM'ye başvuru

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, 9 Kasım 2023 tarihinde yayımlanan Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un iptali ve yürürlüğün durdurulması istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurduklarını bildirdi.

CHP'den kentsel dönüşüm yasasının iptali için AYM'ye başvuru

Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında 9 Kasım 2023 tarihinde yayımlanan Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile rezerv alan ilan yetkisinin Cumhurbaşkanı'na tanındığını söyledi.

Düzenlemeyle konut dokunulmazlığı, mülkiyet hakkı, ölçülülük ve etkili başvuru ilkelerinin ihlal edildiğini savunan Günaydın, partisinin, yasanın iptali ve yürürlüğün durdurulması için 4 Ocak 2024'te Anayasa Mahkemesine başvurduğunu bildirdi.

CHP'den kentsel dönüşüm yasasının iptali için AYM'ye başvuru - 1 CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın

Günaydın, "Kentsel dönüşüm çalışmalarının hızlandırılması, konut stokumuzun dayanıklı, kentlerimizin dirençli hale getirilmesi için çalışıyoruz. Ancak buralarda birilerinin rant üretmesini istemiyoruz." şeklinde konuştu.

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