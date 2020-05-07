CHP'den sağlık çalışanları için yasa teklifi

CHP, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele sırasında hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının ''görev şehidi'' sayılmaları için kanun teklifi verdi.

DHA 07.05.2020 - 13:26 | Son Güncelleme : 07.05.2020 - 13:31

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CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç’un imzasıyla Meclis Başkanlığı’na sunulan 4 maddelik yasa teklifi, 'Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'da değişiklik öngörüyor.

Teklifin gerekçesinde corona virüs sürecinde sağlık çalışanlarının ağır şartlarda çalıştıklarına dikkat çekilerek, "Hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının şehit sayılması ve yakınlarının şehit yakınlarına tanınan haklardan yararlanmalarının sağlanması gerektiği açıktır. Tüm dünyada geri dönülmez etkiler yaratan corona virüs salgınında, TBMM'ye düşen başka insanların hayatlarını kurtarma pahasına mücadele eden sağlık çalışanlarının onurlu mücadelelerinin hak ettikleri değeri görmesi için bu yasal düzenlemeyi bir an önce hayata geçirmek olmalıdır" denildi.

Teklif ile pandemi olarak kabul edilen corona virüs salgını ile mücadele sırasında virüs nedeniyle hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının haklarının teslim edilmesi, ''görev şehidi'' olarak sayılmaları amaçlanırken, nakdi tazminat ve aylık bağlanacaklara Covid-19 ile mücadele ederken hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının da eklenmesi öngörülüyor.

VİDEO: SAĞLIK KAHRAMANLARI BÖYLE ÇALIŞIYOR

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