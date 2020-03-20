Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sağlık çalışanlarına alkış
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, yeni tip Corona virüs (Covid-19) ile mücadelede özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına alkışlarla destek verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Corona virüs ile mücadelemizin özverili ve fedakar kahramanlarına, her türlü zorluğa ve sıkıntıya göğüs geren tüm sağlık çalışanlarımıza şahsım, ailem ve Milletim adına selamlar, sevgiler ve elbette alkışlar.." sözleriyle sosyal medyadan da mesaj paylaştı.
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NTV Haber 20.03.2020 - 22:13| Son Güncelleme : 20.03.2020 - 22:21
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