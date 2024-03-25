CHP'li belediye başkan adayı Şükrü Erdem'in PKK elebaşı Öcalan hakkındaki sözlerine soruşturma

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde CHP adayı Şükrü Erdem, PKK elebaşı için "Öcalan hain değildi" ifadesini kullandığı gerekçesiyle "suçu ve suçluyu övme" suçundan ifadeye çağrıldı.

Mustafakemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı, eski devlet bakanlarından Erdem'in, Bostandere Mahallesi'ndeki seçim çalışması sırasında gittiği bir kahvehanede kaydedilen ve internet sitelerinde de paylaşılan, terör örgütü elebaşı Öcalan hakkındaki sözlerine yönelik görüntülerle ilgili inceleme yaptı.



Şükrü Erdem hakkında "suçu ve suçluyu övme" suçundan soruşturma açıldı.

