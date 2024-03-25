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CHP'li belediye başkan adayı Şükrü Erdem'in PKK elebaşı Öcalan hakkındaki sözlerine soruşturma

Eski Devlet Bakanı ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Bursa Mustafakemalpaşa Belediye Başkan adayı Şükrü Erdem hakkında, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'la ilgili sözleri nedeniyle soruşturma başlatıldı.

CHP'li belediye başkan adayı Şükrü Erdem'in PKK elebaşı Öcalan hakkındaki sözlerine soruşturma

'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde CHP adayı Şükrü Erdem, PKK elebaşı için "Öcalan hain değildi" ifadesini kullandığı gerekçesiyle "suçu ve suçluyu övme" suçundan ifadeye çağrıldı.

Mustafakemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı, eski devlet bakanlarından Erdem'in, Bostandere Mahallesi'ndeki seçim çalışması sırasında gittiği bir kahvehanede kaydedilen ve internet sitelerinde de paylaşılan, terör örgütü elebaşı Öcalan hakkındaki sözlerine yönelik görüntülerle ilgili inceleme yaptı.

Şükrü Erdem hakkında "suçu ve suçluyu övme" suçundan soruşturma açıldı.

CHP'li belediye başkan adayı Şükrü Erdem'in PKK elebaşı Öcalan hakkındaki sözlerine soruşturma - 1

Erdem, Mustafakemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığının çağrısı üzerine adliyeye giderek ifade verdi.

ŞÜKRÜ ERDEM KİMDİR?

1959 yılında Mustafakemalpaşa’da doğan Şükrü Erdem, Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi mezunu. Şükrü Erdem, 2019 seçimlerinde de İYİ Parti’den Mustafakemalpaşa Belediye Başkan adayı olmuştu. 19. Dönem Bursa Milletvekili olarak parlamentoya giren Erdem, 50. Cumhuriyeti hükümetinde Haziran 1993-Kasım 1995 yılları arasında Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanlığı görevinde bulundu.

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